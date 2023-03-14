Президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву

В Кремле уточнили, что переговоры Путина и Асада назначены на 15 марта.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России отправлялись в Сирию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения. Об этом договорились президенты двух стран.

В ходе беседы российский лидер выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы. Президент России также предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий удара стихии.

Как отмечается в сообщении Кремля, Асад с благодарностью принял это предложение.

