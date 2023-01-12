Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО

Президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента России подтвердил, что Дамаск поддерживает специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, сообщает агентство SANA.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСирияБашар Асад
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры