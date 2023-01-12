Башар Асад заявил, что Сирия поддерживает СВО
12 января 202318:29
Президент Сирии Башар Асад на встрече со спецпредставителем президента России подтвердил, что Дамаск поддерживает специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине, сообщает агентство SANA.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru