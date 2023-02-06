Российские спасатели отправляются в Сирию

Спасатели МЧС России в ближайшие часы вылетят в Сирию. Об этом договорились президенты двух стран. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел телефонный разговор с Башаром Асадом.

В ходе беседы российский лидер выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы. Президент России также предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий удара стихии.

Толчки после землетрясения в Турции зафиксировали в Сочи

Как отмечается в сообщении Кремля, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.

Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецкий коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСирияМЧС РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры