Российские спасатели отправляются в Сирию

Спасатели МЧС России в ближайшие часы вылетят в Сирию. Об этом договорились президенты двух стран. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин провел телефонный разговор с Башаром Асадом.

В ходе беседы российский лидер выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы. Президент России также предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий удара стихии.