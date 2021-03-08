Президент Сирии Башар Асад и его супруга заболели COVID-19
У президента Сирии Башара Асада и его супруги Асмы аль-Асад медики диагностировали COVID-19. Об этом говорится в Twitter-аккаунте канцелярии лидера Сирии.
О том, что супруги инфицированы, стало известно после того, как их ПЦР-тест показал положительный результат.
Глава Сирии и его жена пребывают в хорошем самочувствии, их состояние стабильное, отмечает РИА ФАН.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1» раскрыл некоторые подробности тайного визита президента России Владимира Путина в Сирию 7 января 2020 года, во время которых он провел переговоры с Асадом и побывал в православном и мусульманском храмах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru