Путин рассказал, как принимает решения по Сирии
Президент России Владимир Путин руководствуется интересами страны, принимая решения по ситуации в Сирии. Об этом глава государства заявил в интервью для документального фильма «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», фрагмент которого был показан в эфире телеканала «Россия 1».
Путин подчеркнул, что при принятии подобного рода решений учитывает не свои «симпатии и антипатии», а «интересы российского государства».
Вооружённый конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Сейчас основная часть запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» разгромлена, однако в ряде регионов действуют отдельные отряды боевиков.
В ноябре 2020 года Путин заявил, что Россия, Иран и Турция совместными усилиями ликвидировали сирийский источник международного терроризма. Глава государства отметил, что уровень насилия в Сирии снизился, и мирная жизнь налаживается. При этом Путин подчеркнул, что Россия продолжает деятельность по нормализации обстановки в регионе.
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