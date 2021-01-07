«Триллер, похлеще голливудского». Шойгу рассказал про визит Путина в Сирию

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что про подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Сирию можно снять учебный фильм для спецслужб.

По словам министра, к подготовке приступили задолго до самой поездки. Шойгу отметил, что кроме тотальной оценки всех угроз следовало сделать ещё очень многое, при этом «не возбудив интерес у всех остальных».

«Если снять детальный, с раскрытием всего фильм, то он может быть, хорошим учебником и пособием... а с другой стороны - триллер, похлеще голливудского», - подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства рассказал, что решение о поездке в Сирию в январе 2020 года российский лидер принял самостоятельно, на основании докладов ряда служб, в том числе Генштаба ВС РФ.

Шойгу добавил, что к моменту визита президента РФ в Сирии завершался этап основной силовой работы, и надо было «переходить к восстановлению мирной жизни».

Президент России прибыл в Сирию 7 января 2020 года, сообщает Ura.ru. Путин посетил пункт ВС РФ, провел переговоры с главой Сирии Башаром Асадом, побывал в православном и мусульманском храмах.

