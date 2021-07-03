Президент России утвердил Стратегию нацбезопасности России
Российский лидер Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Соответствующий указ опубликован в субботу, 3 июля, на официальном портале правовой информации.
«Постановляю утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Стратегия нацбезопасности как базовый документ стратегического планирования определяет национальные интересы и приоритеты России, цели и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности и развития страны на долгосрочный этап развития.
В документе утверждается высший приоритет государства - сбережение народа России. Также определяется важным значение суверенитета и целостности страны в условиях целенаправленной политики по сдерживанию России извне. В Стратегии подчеркивается усиление военной угрозы для России при отработке станами Североатлантического альянса возможности применения ядерного оружия. Однако, делается акцент на то, что Россия смогла продемонстрировать всему миру свою устойчивость и способность противостоять санкционному давлению.
Сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности названо в числе способов обеспечения экономической безопасности страны. Также к ним относится и развитие производства отечественных вакцин.
Указ президента начинает действовать со дня подписания.
В постепенном отказе от доллара для экспортных расчетов нет никакого экономического смысла, это чисто политическое решение, считает директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев.в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что не видит особых рисков в расчетах долларами во время пандемии, а решение переходить на другие валюты в международных сделках, по его мнению, связано исключительно с политикой.
«Смысл таких действий - исключительно тараканы в мозгу наших руководителей. Мир еще не вышел из экономического кризиса. А в период кризиса доллар всегда усиливается. И мы прекрасно видели, что с момента начала пандемии, его курс к тому же евро не изменился, к другим твердым валютам - тоже, а валюты развивающихся стран дешевели. То есть я не очень понимаю, почему надо отказываться от доллара, когда он в принципе остается основной валютой при этом не дешевеет, и никаких особых рисков в связи с ним нет», - рассказал Иноземцев.
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