«Банки, соцсети и уран». Экономист о возможных санкциях России в отношении США
В ответ на санкции Вашингтона Москва может прекратить продавать США уран и титан, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
В ответ на санкции Вашингтона Москва может прекратить продавать США уран и титан, а также задать вопрос, что делают в России американские банки, соцсети и крупные корпорации, заявил на пресс-конференции в НСН экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Мы можем не продавать им, например, уран. Потому что топливо для АЭС США на 80% российское, и альтернативы нет. И то топливо, которое они продают на Украине, вытесняя наших поставщиков с украинского рынка и создавая угрозу атомной катастрофы у наших границ, это российское топливо. Просто по-другому упакованное», - сказал Делягин.
По его мнению, Россия может перестать продавать США титан для самолетов, от которого наша страна получает не так много денег. «Поставка ракетных двигателей, слава богу, заканчивается в следующем году, но мы можем прекратить ее в любой момент, когда захотим», - считает экономист.
«Мы можем задать вопрос, почему американские корпорации Pepsi Cola, Coca-Cola и McDonald’s разрушают здоровье российских граждан? Можно задать вопрос – что делают американские банки в России, когда ни один российский банк в Америку не допущен? А можно начать применять российское законодательство к действующим на территории России западным соцсетям. У нас есть альтернатива Facebook и Twitter. Что они здесь делают при своей абсолютной антироссийской политике?» - добавил Делягин.
В числе возможных санкций он также назвал возможность продажи Россией европейским страна сырья не за доллары, а за их национальную валюту.
Новый виток обострения российско-американских отношений был спровоцирован ухудшением здоровья оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии.
Вашингтон принял решение выслать из страны 10 российских дипломатов и ввёл очередные санкции в отношении ещё 32 физических и юридических лиц из России. Москва отреагировала симметрично, выслав 10 американских дипломатов.
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