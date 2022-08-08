Шольц исключил запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» даже в на фоне снижения поставок газа из России.

«Да, он исключает это... Северный поток - 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен», - заключил Хебештрайт.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, представляющий Левую партию, заявил, что не важно, через какую трубу газ доставляется в Германию. По его словам, он в любом случае остаётся российским, поэтому в этом смысле вопрос о «Северном потоке - 2» имеет скорее символический характер».

