Шольц исключил запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что предстоящий осенне-зимний период будет для Германии непростым, однако правительство приняло необходимые меры, сообщает РИА Новости.

«Затянем на 2-3 месяца»: Германия осенью попросит о запуске «Северного потока – 2»

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» даже в на фоне снижения поставок газа из России.

«Да, он исключает это... Северный поток - 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен», - заключил Хебештрайт.

Ранее глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст, представляющий Левую партию, заявил, что не важно, через какую трубу газ доставляется в Германию. По его словам, он в любом случае остаётся российским, поэтому в этом смысле вопрос о «Северном потоке - 2» имеет скорее символический характер».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2РоссияГермания
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