Германия: запуск «Северного потока — 2» стал бы провалом Германии

По его словам, запустив российский проект, Берлин растоптал бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил, что газопровод «Северный поток-2» необходимо открыть как можно скорее, чтобы заполнить хранилища газа на зиму. По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии,

