Германия: запуск «Северного потока — 2» стал бы провалом Германии

Запуск трубопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для страны, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, сообщает РИА Новости.

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По его словам, запустив российский проект, Берлин растоптал бы всякую уверенность в себе, ценностные установки и свою позицию по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки заявил, что газопровод «Северный поток-2» необходимо открыть как можно скорее, чтобы заполнить хранилища газа на зиму. По словам политика, федеральный министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек должен сделать все, чтобы у страны было больше энергии,

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
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