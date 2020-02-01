Президент Польши не приедет в Смоленск на годовщину крушения Ту-154
Президент Польши Анджей Дуда может пропустить мемориальные мероприятия в Смоленске в связи с 10-летием крушения самолета Ту-154, в котором погиб экс-глава страны Лех Качиньский. Такое заявление сделал министр из президентской канцелярии Анджей Дера, сообщает радиостанция RMF FM.
«После того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России», — отметил представитель Польши.
Он отметил, что обсуждения предстоящих памятных мероприятий ведутся в условиях возникшей напряженности в отношениях России и Польши. Представитель президентской канцелярии также сообщил, что польская делегация, вероятно, будет направлена в Смоленск.
Напомним, самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» в 2010 году. На борту находились 96 человек. В их числе президент Польши Лех Качиньский. В результате ЧП никто не выжил.
Россия и Польша спорят относительно виновников развязывания Второй мировой войны. Историки и публицисты в эфире НСН заявили, что ответ давно известен, но решиться его принять Варшава не может. Ранее член комиссии по исторической памяти Совета по правам человека, историк и публицист Николай Сванидзе напомнил в эфире НСН, что хоть и не СССР развязал войну, но Сталин в своё время был во многом согласен с Гитлером по поводу Польши.
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