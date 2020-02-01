Президент Польши не приедет в Смоленск на годовщину крушения Ту-154

Президент Польши Анджей Дуда может пропустить мемориальные мероприятия в Смоленске в связи с 10-летием крушения самолета Ту-154, в котором погиб экс-глава страны Лех Качиньский. Такое заявление сделал министр из президентской канцелярии Анджей Дера, сообщает радиостанция RMF FM.

«После того, что произошло 10 лет назад, я думаю, что президент лично не является сторонником посещения России», — отметил представитель Польши.