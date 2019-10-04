Путин определился со Сталиным. Историки все еще спорят
Президент России заявил, что нельзя обвинять Сталина в развязывании Второй мировой войны. Историки в эфире НСН разошлись во мнениях по этому вопросу.
Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну, сообщает «Интерфакс». Об этом он заявил в ходе заседания клуба «Валдай». Глава государства напомнил, что не Советский Союз напал на Германию, а немецкие войска перешли границу и, несмотря на имевшийся договор о ненападении, напали без объявления войны на СССР.
Роковой пакт Молотова-Риббентропа, о котором спорят уже много лет, сыграл неоднозначную роль в истории, напомнил ранее в эфире НСН доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков. По его словам, это позволило как отсрочить вступление СССР в конфликт, так и вбить клин в «западные ряды».
«Естественно, что наше руководство в лице Сталина не могло это не понимать. Этим пактом достигалась следующая цель: отсрочить этот конфликт. Сталин всегда говорил, что стране нужно 10 лет, чтобы пробежать это расстояние, иначе нас сомнут в экономическом смысле. Было совершенно очевидно, что попытка уничтожить СССР так или иначе будет сделана, в этом никто не сомневался. Пакт Молотова-Риббентропа, установление "миролюбивых" отношений с Германией, как раз содействовало задаче отсрочить войну», — подчеркнул профессор.
Иную точку зрения в эфире НСН высказал журналист и публицист Николай Сванидзе. Он напомнил, что хоть и не СССР развязал войну, но Сталин в своё время был во многом согласен с Гитлером.
«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были "совет да любовь" — до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», — отметил Сванидзе.
Напомним, ранее Министерство обороны рассекретило очередную порцию секретных документов, относящихся к событиям, предшествующим началу Второй мировой войны. Из них выходит, что Москва вынужденно пошла на заключение договора о ненападении с гитлеровской Германией.
В частности, утверждается, что объединенные силы Польши и Германии к 1939 году превосходили западную группировку войск СССР. Кроме того, Варшава в то время активно препятствовала созданию антигитлеровского союза между Москвой, Парижем и Лондоном.
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