Путин определился со Сталиным. Историки все еще спорят

«Естественно, что наше руководство в лице Сталина не могло это не понимать. Этим пактом достигалась следующая цель: отсрочить этот конфликт. Сталин всегда говорил, что стране нужно 10 лет, чтобы пробежать это расстояние, иначе нас сомнут в экономическом смысле. Было совершенно очевидно, что попытка уничтожить СССР так или иначе будет сделана, в этом никто не сомневался. Пакт Молотова-Риббентропа, установление "миролюбивых" отношений с Германией, как раз содействовало задаче отсрочить войну», — подчеркнул профессор.

Иную точку зрения в эфире НСН высказал журналист и публицист Николай Сванидзе. Он напомнил, что хоть и не СССР развязал войну, но Сталин в своё время был во многом согласен с Гитлером.

«Гитлер, напав на Польшу, объявил всему миру, что это Польша начала войну. И Сталин с этой позицией был солидарен, потому чтобы был пакт Молотова-Риббентропа, мы были с Гитлером союзники. Мы соглашались со всем, что говорил Гитлер, а Гитлер соглашался со всем, что говорил Сталин. Они обменивались поздравлениями, да и вообще, у них были "совет да любовь" — до 22 июня 1941 года, когда Гитлер на нас напал», — отметил Сванидзе.