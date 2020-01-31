Захарова ответила Польше на требование репараций от РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского о требованиях репараций от РФ.
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать военные репарации с Москвы за ущерб, который понесла Польша в годы Второй мировой войны.
«Павел, перестаньте шаромыжничать», - написала Захарова в своем Facebooк, предварительно процитировав слова Яблонского из СМИ.
Также Захарова в публикации выразила надежду, что польские СМИ смогут правильно передать смысл употребленного ей глагола.
Напомним, в последнее время отношения России и Польши обострились. Одной причин стала разная позиция по Второй Мировой войне. Варшава возлагает всю ответственность на Советский Союз, Москва с такой позицией не соглашается.
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