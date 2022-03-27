Президент Польши Дуда не понял позиции Венгрии по санкциям против России
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может понять позицию Венгрии, которая не поддержала расширение антироссийских санкций.
«Мне трудно понять отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к войне на Украине», — сказал Дуда в эфире телеканала TVN24.
Дуда считает, что политическая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана зависимостью Венгрии от поставок российского газа.
«Мне трудно это понять ещё и потому, что эта политика обойдётся Венгрии очень дорого», — приводит слова Дуды RT.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что Будапешт выступает против расширения санкций в отношении России. По словам представителя Венгрии, его страна таким образом отстаивает собственные интересы, сообщает ТАСС со ссылкой на канал «М1».
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