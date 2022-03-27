Президент Польши Дуда не понял позиции Венгрии по санкциям против России

«Мне трудно понять отношение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к войне на Украине», — сказал Дуда в эфире телеканала TVN24.

Дуда считает, что политическая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана зависимостью Венгрии от поставок российского газа.

«Мне трудно это понять ещё и потому, что эта политика обойдётся Венгрии очень дорого», — приводит слова Дуды RT.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что Будапешт выступает против расширения санкций в отношении России. По словам представителя Венгрии, его страна таким образом отстаивает собственные интересы, сообщает ТАСС со ссылкой на канал «М1».

