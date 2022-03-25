В Польше предложили ЕС заморозить выдачу виз россиянам
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу приостановить выдачу виз россиянам в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.
Санкции против России страны Запада начали вводить в конце февраля после начала военной операции РФ на территории Украины. Власти западных стран, между тем, заявляли, что санкции не будут направлены на обычных россиян.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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