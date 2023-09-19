Президент Ирана предложил посредничество в решении конфликта на Украине

Президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek.

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Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы боевые действия на Украине прекратились.

При этом политик назвал США дестабилизирующей силой, обвинив Вашингтон в поставках Киеву боеприпасов и оружия вместо того, чтобы склонить Зеленского к переговорам.

Накануне МИД Ирана анонсировал обмен заключенными с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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