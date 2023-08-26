Рябков: Военно-техническое сотрудничество России и Ирана не изменится

Военно-техническое сотрудничество России и Ирана продолжается, изменений в этом вопросе нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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Как отметил замминистра, военно-техническое сотрудничество сторон абсолютно законно и вписывается в международные обязательства Москвы и Тегерана. Рябков обратил внимание, что недруги РФ и Ирана пытаются политизировать взаимодействие двух стран и приписать ему «формы и направления, которые якобы не устраивают кого-то где-то».

«Но на нашу совместную работу с Тегераном это никак не влияет. Никаких изменений нет, и сотрудничество с Ираном будет продолжено. Мы независимые государства и диктату США и их сателлитов не поддаемся», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Иран и США поддерживают скрытые контакты по нормализации отношений между государствами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ИранРоссияСергей РябковМИД РФ

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