Рябков: Военно-техническое сотрудничество России и Ирана не изменится

Как отметил замминистра, военно-техническое сотрудничество сторон абсолютно законно и вписывается в международные обязательства Москвы и Тегерана. Рябков обратил внимание, что недруги РФ и Ирана пытаются политизировать взаимодействие двух стран и приписать ему «формы и направления, которые якобы не устраивают кого-то где-то».

«Но на нашу совместную работу с Тегераном это никак не влияет. Никаких изменений нет, и сотрудничество с Ираном будет продолжено. Мы независимые государства и диктату США и их сателлитов не поддаемся», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Иран и США поддерживают скрытые контакты по нормализации отношений между государствами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

