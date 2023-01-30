Президент Хорватии заявил, о провоцировании РФ на конфликт с 2014 года
Президент Хорватии Зоран Миланович выразил уверенность, что Россию постоянно провоцировали извне на вооруженное противостояние, начиная с 2014 года. По его оценке, такая ситуация рискует быть обострена использованием ядерного оружия.
По словам Милановича, вести военные действия с Россией опасно. Он также подверг критики западные страны за медлительность в плане предоставления военной помощи Украине.
Миланович считает, что, например, танки необходимо было направить Киеву уже в первые дни начала российской спецоперации, а не спустя год.
Президент Хорватии выразил опасение, что теперь все эти танки будут уничтожены российской армии, как и те, что передавались из запасов советских времён.
Он также выразил мнение, что признание Косова рядом стран Запада, которое «отняли у Сербии», неизбежно должно было привести к чему-то подобному со стороны Москвы. Миланович подчеркнул, что «Крым никогда больше не будет частью Украины».
Это не первый раз, когда президент Хорватии подвергает критике действия Запада в отношении России. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Загреб также отказался принимать участие в миссии Евросоюза по подготовке военнослужащих вооруженных сил Украины.
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