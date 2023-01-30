Президент Хорватии заявил, о провоцировании РФ на конфликт с 2014 года

Президент Хорватии Зоран Миланович выразил уверенность, что Россию постоянно провоцировали извне на вооруженное противостояние, начиная с 2014 года. По его оценке, такая ситуация рискует быть обострена использованием ядерного оружия.

По словам Милановича, вести военные действия с Россией опасно. Он также подверг критики западные страны за медлительность в плане предоставления военной помощи Украине.

Миланович считает, что, например, танки необходимо было направить Киеву уже в первые дни начала российской спецоперации, а не спустя год.