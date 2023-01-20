Президент Хорватии: Кризис на Украине - конфликт между Россией и США

Глава государства, комментируя похвалу министра иностранных дел России Сергея Лаврова за свои слова о том, что США и НАТО посредством Украины воюют с Россией отметил, что «уже не раз это повторял». «Россия через Украину прежде всего сводит счеты с американцами. И это [конфликт на Украине] не решится в Берлине и Париже, а тем более в Брюсселе, где сидят абсолютно неважные и [никем] не избранные люди. Это будет решаться между Москвой и Вашингтоном», — заявил Миланович.

Как отметил президент, позиция Хорватии по вопросу конфликта вокруг Украины остается неизменной, республика продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь и уже отправила ей оружие, но не будет проводить обучение украинских военных на своей территории.

