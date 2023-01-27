Президент Хорватии пожелал удачи Германии, «воюющей» с Россией

Глава государства обратил внимание на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, по мнению которой страны Европы «ведут войну против России» и должны быть едины. Миланович указал, что «этого не знал».

«Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад», — заявил лидер республики.

Ранее Миланович заявил, что поставка западными странами танков вряд ли как-то поможет Украине.

