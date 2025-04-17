Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит продление ареста экс-замминистра обороны Иванова

18 апреля Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит дело Иванова о хищении у банка «Интеркоммерц»

Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в отношении другого фигуранта уголовного дела — Александра Фомина.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Минобороны РФРоссийская Армия

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