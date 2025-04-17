Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит продление ареста экс-замминистра обороны Иванова
17 апреля 202503:32
18 апреля Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости.
Аналогичное ходатайство суд рассмотрит в отношении другого фигуранта уголовного дела — Александра Фомина.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова до 23 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru