СМИ: ЕС отказался от запрета на российский СПГ из-за проблем с альтернативами
В Европейском союзе отказались от идеи введения запрета на импорт сжиженного природного газа из России из-за сопротивления некоторых европейских стран и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников, сообщает Reuters.
Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать к маю новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году. Также к июню ЕК готовит 17-й пакет антироссийских санкций, но работа над ним продвигается медленно. Еврокомиссия опасается, что потеря российского СПГ снизит ее переговорные возможности. Кроме того, в ЕС боятся риска попадания в зависимость от Вашингтона — США третий по величине поставщик голубого топлива в блок.
Ранее немецкие и французские компании выразили желание возобновить поставки газа из России на фоне проблем в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru