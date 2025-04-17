СМИ: ЕС отказался от запрета на российский СПГ из-за проблем с альтернативами

Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать к маю новую дорожную карту по прекращению зависимости от российских энергоносителей к 2027 году. Также к июню ЕК готовит 17-й пакет антироссийских санкций, но работа над ним продвигается медленно. Еврокомиссия опасается, что потеря российского СПГ снизит ее переговорные возможности. Кроме того, в ЕС боятся риска попадания в зависимость от Вашингтона — США третий по величине поставщик голубого топлива в блок.

Ранее немецкие и французские компании выразили желание возобновить поставки газа из России на фоне проблем в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

