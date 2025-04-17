Рок-группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Звезда»

Российская рок-группа «Кино» выпустила клип на песню «Звезда», сообщается в Telegram-канале коллектива.

«Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть», — сказано в сообщении.

Музыканты отмечают, что работа режиссера Павла Погудина получилась произведением искусства, так как в клипе есть «юмор, и грусть, и экшн, и красота».

Ранее группа «Кино» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

