Рок-группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Звезда»
17 апреля 202502:31
Российская рок-группа «Кино» выпустила клип на песню «Звезда», сообщается в Telegram-канале коллектива.
«Мы почти сразу решили, что не сделать его отдельным релизом и официальным клипом — просто неправильно. Мы должны дать всем людям возможность это увидеть», — сказано в сообщении.
Музыканты отмечают, что работа режиссера Павла Погудина получилась произведением искусства, так как в клипе есть «юмор, и грусть, и экшн, и красота».
Ранее группа «Кино» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рок-группа «Кино» выпустила новый клип на песню «Звезда»
- СМИ: Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений
- СМИ: Трамп отказал Украине в поставке оружия и сделке на $50 млрд
- Ван Дамм выразил желание приехать в РФ и стать послом мира
- Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию и Путина
- СМИ: Иван Попов и его защита требуют оправдания
- Путин заявил, что нацпроект по развитию космоса должны утвердить в ближайшее время
- Россия подпишет с Лаосом соглашение о правовой помощи по уголовным делам
- В МИД России объяснили причины проверки банного комплекса в Москве
- Путин встретился с освобожденным из плена в Газе россиянином Труфановым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru