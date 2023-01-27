Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине
МИД России требует объяснений Германии после слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о конфликте европейских стран и России. Об этом написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала государства региона вместе делать больше для Украины. Позже в МИД ФРГ отметили, что поддержка Украины не делает ФРГ стороной конфликта, пишет Газета.ру.
«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», — отметила Захарова.
Дипломат призвала посла Германии в России прояснить ситуацию, учитывая противоречащие друг другу высказывания, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- СМИ: ЕС нашел законные основания для использования части активов Банка России
- В «Ростехе» заявили о создании способных наносить удары роем дронов для спецоперации
- Спрос на бухгалтеров, юристов и консультантов вырос на 69% в 2022 году
- Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине
- Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов
- Сенатор Джабаров заявил о раздражении после слов Нуланд о смягчении санкций
- Стрелков ответил на призыв Рогозина об отправке на передовую
- Пушилин: взятие Угледара может изменить расклад сил на фронте
- Рогозин призвал Стрелкова ехать на передовую и прекратить «чесать языком»
- В Берлине заявили, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru