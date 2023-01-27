Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине

МИД России требует объяснений Германии после слов министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о конфликте европейских стран и России. Об этом написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В Берлине заявили, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта

Ранее Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала государства региона вместе делать больше для Украины. Позже в МИД ФРГ отметили, что поддержка Украины не делает ФРГ стороной конфликта, пишет Газета.ру.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», — отметила Захарова.

Дипломат призвала посла Германии в России прояснить ситуацию, учитывая противоречащие друг другу высказывания, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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