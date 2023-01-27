Захарова призвала посла Германии прояснить позицию Берлина по конфликту на Украине

Ранее Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России», и призвала государства региона вместе делать больше для Украины. Позже в МИД ФРГ отметили, что поддержка Украины не делает ФРГ стороной конфликта, пишет Газета.ру.

«Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», — отметила Захарова.

Дипломат призвала посла Германии в России прояснить ситуацию, учитывая противоречащие друг другу высказывания, пишет «Свободная пресса».

