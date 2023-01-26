Президент Хорватии Миланович пообещал не отправлять технику на Украину

Поставка танков на Украину вряд ли каким-либо образом поможет Киеву. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире хорватского телевидения, сообщает «Интерфакс».

Он также пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы таких поставок от Загреба не было.

Министр обороны ФРГ не увидел ничего радостного в передаче танков Украине

«Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу», - отметил глава Хорватии.

Он также подчеркнул, что его страна не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ТанкиУкраинаПоставкиПрезидентХорватия
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