Президент Хорватии Миланович пообещал не отправлять технику на Украину

Поставка танков на Украину вряд ли каким-либо образом поможет Киеву. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в эфире хорватского телевидения, сообщает «Интерфакс».

Он также пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы таких поставок от Загреба не было.