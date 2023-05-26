Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против приехавших россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси напомнила, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения, передает ТАСС.

Она отметила, что независимость страны означает защиту граждан и призвала ввести правовые регуляции для деятельности «массово прибывших в страну россиян», особенно в сфере здравоохранения и образования.