Президент Грузии призвала ввести правовые ограничения против приехавших россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на праздновании Дня независимости в Тбилиси напомнила, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения, передает ТАСС.

Она отметила, что независимость страны означает защиту граждан и призвала ввести правовые регуляции для деятельности «массово прибывших в страну россиян», особенно в сфере здравоохранения и образования.

«Поднимут шум!»: Решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией встретили неоднозначно

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию. По ее словам, она объявляет бойкот авиакомпании.

Запрет на полеты российских авиакомпанию в Грузию снят с 15 мая указом президента Владимира Путина. Также глава государства отменил визы для граждан Грузии. Виза потребуется только для рабочих поездок, а также на срок более 90 дней, в том числе для получения образования, передает «Радиоточка НСН». Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Грузией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиасообщениеРоссияГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры