Президент Азербайджана заявил о намерении покончить с проблемой Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал решимость урегулировать проблему Нагорного Карабаха в пользу армянского народа. С таким заявлением он выступил на заседании заседания Совета безопасности страны, сообщает Интерфакс.
Алиев заявил, что урегулирование в Карабахе является «исторической задачей» Азербайджана, и характер решения конфликта должен удовлетворить азербайджанский народ.
«Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле», – заявил президент Азербайджана.
Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал в эфире НСН, что проблема в отношениях Азербайджана и Армении заключается в отказе признавать чужую идентичность..
«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», - добавил он.
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