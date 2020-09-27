Президент Азербайджана заявил о намерении покончить с проблемой Карабаха

Алиев заявил, что урегулирование в Карабахе является «исторической задачей» Азербайджана, и характер решения конфликта должен удовлетворить азербайджанский народ.

«Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого «армянского государства» на азербайджанской земле», – заявил президент Азербайджана.

Ранее директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал в эфире НСН, что проблема в отношениях Азербайджана и Армении заключается в отказе признавать чужую идентичность..

«Сейчас обострение можно связать с потерей глобальной инициативы, которые связаны со сложностями внутри США. Глобалистов курировали американские либералы, которые стали демократами. Сейчас из-за внутриполитичесского кризиса глобалистские проекты остались без патронажа. Чтобы хоть какую-то инициативу удержать, они пытаются сейчас активничать в разных точках, в том числе, в Закавказье. У России достаточно рычагов, в первую очередь, дипломатических и рычагов личного авторитета Владимира Путина для очередной заморозки конфликта», - добавил он.

