Президент Азербайджана подтвердил завершение конфликта в Нагорном Карабахе

По словам Алиева, миротворческая миссия России в Карабахе является важным фактором стабилизации ситуации.

«Мы приветствуем развертывание миротворческой миссии Российской Федерации, которая работает в рабочем контакте с нашими структурами, и, насколько мы знаем, с армянской стороной. Я считаю, что это важный фактор стабилизации ситуации, и с момента подписания (трехстороннего) заявления каких- либо серьезных нарушений прекращении огня не было. И уверен, что и не будет» - цитирует ТАСС Алиева.

Также в ходе переговоров в Баку президент назвал Россию и Турцию дружественными странами для Армении.

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.

«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.

