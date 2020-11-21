Шойгу прилетел в Баку

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приземлился в Баку, сообщает РИА Новости.

Путин оценил участие РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

Ранее утром в субботу он посетил Ереван. Здесь министр обороны России встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и своим коллегой из военного ведомства.

Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

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ТЕГИ:АзербайджанСергей Шойгу
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