Шойгу прилетел в Баку
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу приземлился в Баку, сообщает РИА Новости.
Ранее утром в субботу он посетил Ереван. Здесь министр обороны России встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и своим коллегой из военного ведомства.
Напомним, президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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