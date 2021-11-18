Претендует на «нобелевку»? Зачем Меркель «забирает» мигрантов из Белоруссии
Меркель может преследовать свою выгоду при решении кризиса на границе Польши и Белоруссии, напомнил политолог Александр Зимовский.
Пока что рано говорить о том, что официальный Минск и лично президент Белоруссии Алесандр Лукашенко завершили миграционный кризис на белорусско-польской границе, заявил политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обязалась вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора для беженцев на белорусско-польской границе. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. При этом ранее в Ирак из Минска вылетели почти 400 беженцев.
«Конечно, мне хотелось бы сказать, что как только последний иностранный турист пересечет границу Белоруссии в обратном направлении, миграционный кризис закончится. Но дело в том, что на территории республики остается достаточно большое количество людей, которые твердо намерены попасть в Евросоюз. Они уже хорошо консолидированы, они попробовали себя в организационном плане, проверили себя на элементах штурма, организованного проникновения через границу. И потом, цель же не достигнута, они не попали, куда хотели, при этом потратили определенные деньги. Я думаю, что какой-то костяк здесь, в Белоруссии, осядет, и будет требовать своего. Поэтому, скорее всего, белорусские власти будут озабочены тем, как бы их по согласованию с Евросоюзом спровадить со своей территории. Просто вывезти, выслать их не получится, возможны конфликты», - пояснил белорусский политолог.
По словам Зимовского, инициатива по прекращению кризиса на границе могла исходить и от самой Меркель.
«В местном сообществе шутят: Лукашенко позвонила бывшая. В общем-то, эта шутка отражает ситуацию. Сразу после президентских выборов в 2020 году Меркель дважды звонила Лукашенко, пытаясь разрулить политическое противостояние, которое здесь тогда широко было развито, и он дважды бросал трубку, отказался с ней общаться. Либо он теперь был вынужден снять трубку, либо все-таки Меркель проявила такую степень настойчивости, что ей нельзя было отказать. Евросоюз уже сегодня, да простят мне это выражение, уже открестился от Меркель, там сказали, что каждая страна в ЕС вправе собственную дипломатию проводить. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что мы не будем иметь никакого дела с белорусами, а будем только способствовать посредничеству управлению комиссара по делам беженцам ООН и международным организациям по миграции. Поэтому я не сильно большой оптимизм испытываю по телефонным переговорам, я думаю, что остальные тоже», - отметил он.
Как считает эксперт, пока что Лукашенко не получил особой выгоды от переговоров с уходящей с должности канцлера Меркель.
«Вопрос о победившем и проигравшем в этой ситуации – это самое болезненное для обеих сторон. При нормальной дипломатии обе стороны считают, что они выигравшие. Если для Белоруссии звонок Меркель – это всё, чего они добивались, то я аплодирую и мысленно поздравляю их с победой. Если же для Меркель этот звонок был просто шагом политика, который через 3-4 недели уйдет в политическое небытие, то, возможно, ей этот звонок позволит через какое-то время претендовать на Нобелевскую премию мира за разруливание кризиса с беженцами. Немцы же играют вдолгую, они день на день не меняют. Я думаю, она тоже свой профит от этого разговора получила, несмотря на то, что ей накидали критических замечаний», - заключил политолог.
Ранее Польша не признала договоренности между властями Белоруссии и Германии относительно миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда. «Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами», - цитирует политика ТАСС.
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