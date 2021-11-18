Претендует на «нобелевку»? Зачем Меркель «забирает» мигрантов из Белоруссии

Пока что рано говорить о том, что официальный Минск и лично президент Белоруссии Алесандр Лукашенко завершили миграционный кризис на белорусско-польской границе, заявил политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обязалась вести переговоры с властями Евросоюза об организации гуманитарного коридора для беженцев на белорусско-польской границе. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. При этом ранее в Ирак из Минска вылетели почти 400 беженцев.