Польша не признала договоренности по ситуации с мигрантами между ФРГ и Белоруссией
Польша не признала договоренности между властями Белоруссии и Германии относительно миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда.
«Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами», - цитирует политика ТАСС. По словам Дуды, прошедшие накануне телефонные переговоры между исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко не имеют значения для Польши.
Польский лидер подчеркнул, что страна будет исполнять лишь те обязательства, которые были достигнуты в тех форматах, в которых Польша «представлена на соответствующем формату уровне». Он напомнил о польском суверенитете и о праве самостоятельно принимать решения.
В ночь на 16 ноября тысячи мигрантов, скопившихся на границе, начали прорывать оцепление польских пограничников, один из них был серьезно ранен. Полиция Польши применила водометы для разгона беженцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru