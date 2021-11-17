Польша не признала договоренности по ситуации с мигрантами между ФРГ и Белоруссией

«Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами», - цитирует политика ТАСС. По словам Дуды, прошедшие накануне телефонные переговоры между исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Белоруссии Александром Лукашенко не имеют значения для Польши.

Польский лидер подчеркнул, что страна будет исполнять лишь те обязательства, которые были достигнуты в тех форматах, в которых Польша «представлена на соответствующем формату уровне». Он напомнил о польском суверенитете и о праве самостоятельно принимать решения.

В ночь на 16 ноября тысячи мигрантов, скопившихся на границе, начали прорывать оцепление польских пограничников, один из них был серьезно ранен. Полиция Польши применила водометы для разгона беженцев.