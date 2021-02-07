Премьер Японии сожалеет об отсутствии мирного договора с Россией

«Возглавляемое мною правительство твердо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договоренностей между двумя странами», – цитирует премьер-министра Газета.ru.

Напомним, 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японской империи, завершивший Вторую мировую войну. По ее итогам СССР присоединил к своей территории Курильские острова, ранее принадлежавшие Японии, которая оспаривает принадлежность островов. Российская сторона в ответ неоднократно заявляла о своем суверенитете над островами, закрепленном международными договорами.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН подтвердил, что договор о безопасности, заключенный между США и Японией, является одним из главных препятствий в переговорах Москвы и Токио по вопросу подписания мирного договора и взаимодействием по Южным Курилам.

«Россия осторожно подходит к переговорам с Японией по Курилам, потому что опасается появления на островах военных баз США, если территория будет передана Токио. Несколько лет назад секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал этот вопрос со своим японским коллегой и спрашивал о гарантиях отсутствия американских военных на Курильских островах в случае их передачи Японии. Представитель Токио не смог их предоставить», - констатировал эксперт.

