Медведев объяснил отказ обсуждать принадлежность Курил поправками в Конституцию

Россия не имеет права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории из-за принятых в основной документ страны поправок, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

Медведев выразил уверенность, что японские власти понимают невозможность мирного договора с РФ на нынешних условиях, но из-за сформировавшегося внутринационального консенсуса не отступают от своих требований.

Премьер Японии заявил о распространении суверенитета на Южные Курилы

Зампред Совбеза РФ допустил, что японская сторона со временем займет другую позицию и будет готова к возобновлению переговоров о мирном договоре на высшем уровне.



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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:ЯпонияДмитрий МедведевКурильские Острова
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