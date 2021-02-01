Медведев объяснил отказ обсуждать принадлежность Курил поправками в Конституцию
Россия не имеет права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории из-за принятых в основной документ страны поправок, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
Медведев выразил уверенность, что японские власти понимают невозможность мирного договора с РФ на нынешних условиях, но из-за сформировавшегося внутринационального консенсуса не отступают от своих требований.
Зампред Совбеза РФ допустил, что японская сторона со временем займет другую позицию и будет готова к возобновлению переговоров о мирном договоре на высшем уровне.
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