Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина
Вьетнам активно готовится к визиту президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Фам Мин Тинь в ходе встречи с председателем партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
Накануне замглавы Совбеза прибыл в Ханой. В рамках рабочего визита политик проведет ряд встреч с руководством Вьетнама.
«Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России», — цитирует премьера РИА Новости.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая встретится с Путиным в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru