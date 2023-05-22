Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина

Вьетнам активно готовится к визиту президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Фам Мин Тинь в ходе встречи с председателем партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама

Накануне замглавы Совбеза прибыл в Ханой. В рамках рабочего визита политик проведет ряд встреч с руководством Вьетнама.

«Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России», — цитирует премьера РИА Новости.

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая встретится с Путиным в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
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