Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Вьетнама Ханой на переговоры с руководством страны, сообщает РИА Новости.

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Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем, генеральным секретарем ЦК Компартии (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

Сообщается, что стороны проведут переговоры об углублении двусторонних отношений и обсудят вопросы экономического сотрудничества в различных форматах.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ планирует наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:ВьетнамДмитрий Медведев

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