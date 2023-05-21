Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Вьетнама Ханой на переговоры с руководством страны, сообщает РИА Новости.
Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем, генеральным секретарем ЦК Компартии (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Сообщается, что стороны проведут переговоры об углублении двусторонних отношений и обсудят вопросы экономического сотрудничества в различных форматах.
Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ планирует наладить с Вьетнамом совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru