Лукашенко заявил о встрече с Путиным в Москве 24 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду, 24 мая, планирует встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они намерена обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.

Лукашенко отметил, что «мало верит» в то, что нет никаких проблем, о чем докладывает ему белорусское правительство. «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то», - сказал он во время встречи с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, выступившим с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности

По словам Лукашенко, он намерен во время общения с Путиным «снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», передает пресс-служба белорусского президента.

15 мая появились сообщения о том, что Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО республики, это было его первое публичное появление после 9 мая. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявлял о болезни президента Белоруссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: скриншот с видео
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