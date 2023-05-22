Лукашенко заявил о встрече с Путиным в Москве 24 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в среду, 24 мая, планирует встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они намерена обсудить еще не урегулированные вопросы в отношениях.

Лукашенко отметил, что «мало верит» в то, что нет никаких проблем, о чем докладывает ему белорусское правительство. «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то», - сказал он во время встречи с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, выступившим с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества.