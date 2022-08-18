Премьер Венгрии допустил, что ситуация на Украине положит конец превосходству Запада
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Tichys Einblick заявил, что Евросоюз ослабнет после окончания военной операции РФ на Украине.
По его мнению, причиной этому станут антироссийские санкции, которые «никоим образом не дестабилизировали Россию», но нанесли огромный ущерб Европе.
«Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы «Газпрома» удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям», — уточнил Орбан.
Политик также отметил, что «мир не выстроился в очередь за США и Украиной», и не исключил, что российско-украинский конфликт «положит конец западному превосходству».
Ранее аналитик Аманда Коукли в публикации издания Foreign Policy заявила, что действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Москвы стали «троянским конем» России для государств Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+35 809 / сут.
Умерли
383 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 491 / сут.
- Умер дядя министра обороны РФ Сергея Шойгу
- Глава МЧС призвал губернаторов запретить посещение лесов
- Мишустин объявил о бессрочном продлении «Сельской ипотеки»
- Премьер Венгрии допустил, что ситуация на Украине положит конец превосходству Запада
- Маркетплейс Wildberries решил зарегистрировать бренд «Ягодки»
- В МИД РФ пообещали ответить на ограничение выдачи виз в ЕС
- В МИД назвали условие использования Россией ядерного арсенала
- В Запорожской области начали выдавать российские права и автомобильные номера
- Бывший спортивный директор ФК «Тамбов» отправлен под домашний арест
- Певица Монеточка впервые стала матерью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru