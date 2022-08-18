Премьер Венгрии допустил, что ситуация на Украине положит конец превосходству Запада

По его мнению, причиной этому станут антироссийские санкции, которые «никоим образом не дестабилизировали Россию», но нанесли огромный ущерб Европе.

«Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы «Газпрома» удвоились. Китайцам выгодно, раньше они были во власти арабов. И, конечно же, выгодно крупным американским корпорациям», — уточнил Орбан.

Политик также отметил, что «мир не выстроился в очередь за США и Украиной», и не исключил, что российско-украинский конфликт «положит конец западному превосходству».

Ранее аналитик Аманда Коукли в публикации издания Foreign Policy заявила, что действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Москвы стали «троянским конем» России для государств Евросоюза.