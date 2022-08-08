Мэр Будапешта заявил пранкерам, что режиму Орбана осталось недолго
Мэр Будапешта Гергей Карачонь заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «уже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были».
Видеозапись разговора от имени мэра Киева Виталия Кличко пранкеры опубликовали в своём Telegram-канале. В ходе беседы Карачонь отметил, что «федеральное правительство действительно не на той стороне», а Орбан не желает сражаться с Россией.
«Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», — заключил мэр венгерской столицы.
Ранее американский писатель Стивен Кинг пообещал пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь в информационной войне, сообщает RT.
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