СМИ: ЕС не думал о последствиях санкций против РФ
Европейские страны, в частности Великобритания, не пытались задуматься о последствиях ограничительных мер против России для них, когда вводили эти санкции, сообщает RT со ссылкой на политического обозревателя Энтони Уэббера.
По его словам, это касается и других государств Европы. Среди последствий он назвал протесты граждан и демонстрации в Евросоюзе. Уэббер не исключил, что в итоге станет расти давление на правительства западных стран из-за нагрузки людей от повседневных расходов.
Напомним, менее половины жителей США положительно оценивают политику, проводимую Джо Байденом в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной.
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