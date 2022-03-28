СМИ: ЕС не думал о последствиях санкций против РФ

Европейские страны, в частности Великобритания, не пытались задуматься о последствиях ограничительных мер против России для них, когда вводили эти санкции, сообщает RT со ссылкой на политического обозревателя Энтони Уэббера.

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По его словам, это касается и других государств Европы. Среди последствий он назвал протесты граждан и демонстрации в Евросоюзе. Уэббер не исключил, что в итоге станет расти давление на правительства западных стран из-за нагрузки людей от повседневных расходов.

Напомним, менее половины жителей США положительно оценивают политику, проводимую Джо Байденом в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против России
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