Сенатор Климов предрек голод и рост цен в ЕС из-за антироссийских санкций
Введенные Евросоюзом санкции против России вредят в первую очередь самому сообществу, считает сенатор Андрей Климов. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.
«В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали», — отметил Климов.
Сенатор напомнил, что проблемы в ЕС начались уже после выхода Великобритании из состава союза. Тогда сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. Текущая ситуация и экономические ограничения лишь усугубляют положение ЕС.
«Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой», — поделился мнением Климов.
Сенатор добавил, что Россия поставляла в Европу продовольствие, однако теперь ЕС может грозить рост цен и голод из-за прекращения поставок и гипотетического ограничения импорта энергоносителей и удобрений.
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