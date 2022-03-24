Сенатор Климов предрек голод и рост цен в ЕС из-за антироссийских санкций

«В ЕС только приняли решение отключиться от наших ресурсов, и сразу цены вскочили. Мы даже ничего еще не сделали», — отметил Климов.

Сенатор напомнил, что проблемы в ЕС начались уже после выхода Великобритании из состава союза. Тогда сообщество лишилось примерно пятой части своего потенциала. Текущая ситуация и экономические ограничения лишь усугубляют положение ЕС.

«Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы в своей кровеносной системе в виде рестрикций. Его кровеносная система уже начинает давать непредсказуемый сбой», — поделился мнением Климов.

Сенатор добавил, что Россия поставляла в Европу продовольствие, однако теперь ЕС может грозить рост цен и голод из-за прекращения поставок и гипотетического ограничения импорта энергоносителей и удобрений.

