Премьер Израиля заявил, что страна выбрала осторожную позицию по Украине

Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволит сохранять доверие сторон конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет на форуме Службы внешней разведки Моссад.

Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС

По его словам, такая позиция позволяет соблюдать также и интересы собственной страны. Беннет отметил, что Израиль остается одним из «заслуживающих доверия игроков», которые могут говорить напрямую с обеими сторонами.

«Мы помогаем тихо», - приводит РИА Новости слова Беннета.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявлял, что специальная военная операция на Украине является необходимостью. По его словам, последний каплей стали заявления Киева о ядерном оружии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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