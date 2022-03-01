Премьер Израиля заявил, что страна выбрала осторожную позицию по Украине

По его словам, такая позиция позволяет соблюдать также и интересы собственной страны. Беннет отметил, что Израиль остается одним из «заслуживающих доверия игроков», которые могут говорить напрямую с обеими сторонами.

«Мы помогаем тихо», - приводит РИА Новости слова Беннета.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявлял, что специальная военная операция на Украине является необходимостью. По его словам, последний каплей стали заявления Киева о ядерном оружии.

