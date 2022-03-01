Премьер Израиля заявил, что страна выбрала осторожную позицию по Украине
Израиль выбрал осторожную позицию по Украине, которая позволит сохранять доверие сторон конфликта. Об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет на форуме Службы внешней разведки Моссад.
По его словам, такая позиция позволяет соблюдать также и интересы собственной страны. Беннет отметил, что Израиль остается одним из «заслуживающих доверия игроков», которые могут говорить напрямую с обеими сторонами.
«Мы помогаем тихо», - приводит РИА Новости слова Беннета.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявлял, что специальная военная операция на Украине является необходимостью. По его словам, последний каплей стали заявления Киева о ядерном оружии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- Райффайзенбанк опроверг информацию о возможном уходе из России
- Рок-группа Green Day подтвердила отмену концерта в Москве
- Россия потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на выкуп акций компаний РФ
- Стало известно, в каком случае у россиян возникнут проблемы с картами Visa
- Franz Ferdinand отменили концерт в России
- Шойгу рассказал, как долго продлится спецоперация на Украине
- СМИ назвали банки РФ, которые Европа хочет отключить от SWIFT
- Медведев призвал европейских чиновников «следить за речью»
- СМИ: Оператор «Северного потока -2» может начать процедуру банкротства
- Украина отозвала своих послов из Грузии и Киргизии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru