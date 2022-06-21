Премьер Италии Драги признал эффективность санкций Евросоюза против России

«Европейский совет 3 июня проголосовал за последний на данный момент пакет ограничений. Санкции уже работают», — подчеркнул он.

Драги добавил, что итальянское правительство продолжит поддерживать Украину, «в соответствии с просьбами парламента».

Ранее Евросоюз ввёл шестой пакет антироссийских санкций. В чёрный список попали 65 физических лиц, а также 18 юридических лиц, в том числе, заводы «Камаз» и «УАЗ», компанию «Сухой», АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг». Кроме того, в него включили постепенный отказ от российской нефти в течение 8 месяцев.