Премьер Италии Драги признал эффективность санкций Евросоюза против России
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введённые странами Евросоюза антироссийские санкции приводят к нужному эффекту, сообщает «Интерфакс».
«Европейский совет 3 июня проголосовал за последний на данный момент пакет ограничений. Санкции уже работают», — подчеркнул он.
Драги добавил, что итальянское правительство продолжит поддерживать Украину, «в соответствии с просьбами парламента».
Ранее Евросоюз ввёл шестой пакет антироссийских санкций. В чёрный список попали 65 физических лиц, а также 18 юридических лиц, в том числе, заводы «Камаз» и «УАЗ», компанию «Сухой», АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг». Кроме того, в него включили постепенный отказ от российской нефти в течение 8 месяцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru