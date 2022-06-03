Евросоюз ввёл санкции против Пескова, Навки и Кабаевой
Евросоюз опубликовал список российских граждан, попавших в шестой пакет антироссийских санкций, вступающий в силу с 14 июня.
В частности, в чёрный список включили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, его супругу Татьяну Навку и детей, Елизавету и Николая.
Всего в списке 65 физических лиц, в том числе, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева, а также основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Отметим, что после опубликования списка акции «Яндекса» на бирже резко упали.
Кроме того, в шестой пакет включили 18 юридических лиц, в том числе, заводы «Камаз» и «УАЗ», компанию «Сухой», АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг». Вводятся ограничения и в отношении белорусского Белинвестбанка.
Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы Минстроя РФ Ирэка Файзуллина, главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, главы ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова и его сыновей.
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