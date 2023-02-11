Премьер Грузии упрекнул Украину за попытки втянуть страну в конфликт

«Попытки, чтобы этот конфликт (с Россией - прим НСН) каким-то образом перекинулся на нашу страну, к сожалению, не прекращаются. Мы прямо слышали заявления представителей властей Украины на эту тему. Их целью было открыть «второй фронт», – считает Гарибашвили.

По его мнению, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в страну именно с такой целью. Подобные попытки не прекращаются, хотя Тбилиси удалось избежать втягивания страны в конфликт.

«Нашей главной задачей было, есть и будет защищать интересы нашего народа. Мы будем принимать только те решения и делать ту работу, что нужны нашей стране и нашему народу», – подчеркнул премьер Грузии.

Ранее лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что экс-глава государства Михаил Саакашвили должен признаться в преступлениях и уйти из политики, перестав «держать в заложниках» страну и оппозицию, сообщает телеканал «360».

