Грузия решила не оказывать военную помощь Украине
Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет быть вовлечена в конфликт, передает ТАСС.
«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - сказала Цулукиани.
По ее словам, Грузия, пережив много вооруженных конфликтов, обязана не допустить подобного вновь.
По данным украинского издания «Европейская правда», временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил о просьбе Киева Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и противотанковые ракетные комплексы Javelin, полученные Грузией от США. Власти Грузии отказали Украине на основании того, что «Бук» якобы был приобретен у Киева в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 789 / сут.
Умерли
394 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 208 / сут.
- Минобороны подтвердила массированный удар по систему управления ВСУ
- Умер Вахтанг Кикабидзе
- Грузия решила не оказывать военную помощь Украине
- Счастливый случай? На месте авиакатастрофы в Непале обнаружили выживших пассажиров
- СМИ: Путин остается победителем в споре о членстве Швеции и Финляндии в НАТО
- В России госпитализировали 489 человек с коронавирусом за сутки
- СМИ: Лондон собирается передать Киеву до четырех вертолетов Apache
- В упавшем в Молдавии фрагменте ракеты обнаружено 80 кг взрывчатки
- Российский посол подтвердил гибель российских пассажиров в Непале
- Эксперт порекомендовал пользоваться финансовыми приложениями, чтобы накопить деньги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru