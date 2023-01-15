Грузия решила не оказывать военную помощь Украине

Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани заявила, что страна не будет оказывать военную помощь Украине, потому что не хочет быть вовлечена в конфликт, передает ТАСС.

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«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - сказала Цулукиани.

По ее словам, Грузия, пережив много вооруженных конфликтов, обязана не допустить подобного вновь.

По данным украинского издания «Европейская правда», временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил о просьбе Киева Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и противотанковые ракетные комплексы Javelin, полученные Грузией от США. Власти Грузии отказали Украине на основании того, что «Бук» якобы был приобретен у Киева в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.

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ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
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