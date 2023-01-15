Грузия решила не оказывать военную помощь Украине

«Власти Грузии не допустят того, чтобы грузинское государство было вовлечено в военное противостояние, соответственно, конечно же, мы не сможем оказать помощь военного типа одной из сторон противостояния. Тем более, насколько я знаю, речь идет о передаче такого вооружения, которое мы купили», - сказала Цулукиани.

По ее словам, Грузия, пережив много вооруженных конфликтов, обязана не допустить подобного вновь.

По данным украинского издания «Европейская правда», временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил о просьбе Киева Тбилиси вернуть переданные в 2008 году комплексы «Бук» и противотанковые ракетные комплексы Javelin, полученные Грузией от США. Власти Грузии отказали Украине на основании того, что «Бук» якобы был приобретен у Киева в 2007 году по многомиллионному засекреченному контракту.

