Зурабишвили призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что экс-глава государства Михаил Саакашвили должен признаться в преступлениях и уйти из политики, перестав «держать в заложниках» страну и оппозицию, сообщает телеканал «360».
«Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершении преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в заложниках страну и оппозицию», — следует из заявления грузинской администрации.
Киевские власти выразили разочарование решением Городского суда Тбилиси об отказе бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания или освобождении в связи с состоянием здоровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 6 тысячам
- Зурабишвили призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию
- Рогов: Запорожская область готова встречать иностранные танки
- Назван эпицентр взрыва газа в доме под Тулой
- Во Франции заявили, что визит Зеленского в Брюссель приведёт к эскалации конфликта
- В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией
- Дзюба подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона
- Министр обороны ФРГ Писториус: Мир без Путина был бы лучше
- Службу в армии по призыву начнут учитывать при поступлении в вузы
- Скандинавские страны выступили против допуска россиян на соревнования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru