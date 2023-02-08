Зурабишвили призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что экс-глава государства Михаил Саакашвили должен признаться в преступлениях и уйти из политики, перестав «держать в заложниках» страну и оппозицию, сообщает телеканал «360».

Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья

«Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершении преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в заложниках страну и оппозицию», — следует из заявления грузинской администрации.

Киевские власти выразили разочарование решением Городского суда Тбилиси об отказе бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания или освобождении в связи с состоянием здоровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияМихаил Саакашвили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры