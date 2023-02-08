Зурабишвили призвала Саакашвили перестать «держать в заложниках» страну и оппозицию

«Раз и навсегда Саакашвили должен признаться в совершении преступлений и при условии ухода из политики перестать держать в заложниках страну и оппозицию», — следует из заявления грузинской администрации.

Киевские власти выразили разочарование решением Городского суда Тбилиси об отказе бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания или освобождении в связи с состоянием здоровья. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале МИД Украины.

