Премьер Чехии заявил, что страна может приступить к вакцинации «Спутником V» без санкции ЕС
Чехия может начать вакцинацию населения российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь, пока Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) зарегистрирует медикамент. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima 28 февраля.
«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора [Государственного института по контролю за лекарственными препаратами]. Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать "Спутник V" <...>. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства - члены ЕС будут хотеть "Спутник V". Я уже говорил об этом на заседании Евросовета», - цитирует чешского политика ТАСС.
Бабиш также заявил, что полностью доверяет российскому препарату – по аналогии с качественными и эффективными советскими лекарствами, которые поставляли в Чехию во время существования социалистического блока.
Он напомнил, что в мире 65 стран хотели бы получить российскую вакцину и призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям.
На днях президент России Владимир Путин пообщался по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. В ходе беседы Путин и Курц подробно обсуждены вопросы борьбы с коронавирусом, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V» и налаживания её совместного производства.
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