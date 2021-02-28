Премьер Чехии заявил, что страна может приступить к вакцинации «Спутником V» без санкции ЕС

«Было бы достаточно получить согласие чешского фармацевтического регулятора [Государственного института по контролю за лекарственными препаратами]. Зачем [нам] ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать "Спутник V" <...>. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства - члены ЕС будут хотеть "Спутник V". Я уже говорил об этом на заседании Евросовета», - цитирует чешского политика ТАСС.

Бабиш также заявил, что полностью доверяет российскому препарату – по аналогии с качественными и эффективными советскими лекарствами, которые поставляли в Чехию во время существования социалистического блока.

Он напомнил, что в мире 65 стран хотели бы получить российскую вакцину и призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям.

На днях президент России Владимир Путин пообщался по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. В ходе беседы Путин и Курц подробно обсуждены вопросы борьбы с коронавирусом, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V» и налаживания её совместного производства.

