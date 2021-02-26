Путин и канцлер Австрии обсудили возможные поставки вакцины «Спутник V»

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что разговор состоялся по инициативе австрийской стороны. В ходе беседы Путин и Курц подробно обсуждены вопросы борьбы с коронавирусом, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V» и налаживания её совместного производства.

В Кремле отметили, что главы России и Австрии условились о дальнейших плотных контактах по линии профильных ведомств двух стран.

Ранее аналитик Фрида Валльнор в шведской газете Dagens Industri заявила, что Европе не стоит отказываться от вакцины «Спутник V» только потому, что она российская. Она напомнила, что канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц не исключают производство «Спутник V» в своих странах.

Кроме того, Валльнор обратила внимание на публикацию авторитетного медицинского журнала The Lancet, который сообщил о результатах третьей фазы клинических исследований «Спутник V», согласно которым у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% - клеточный иммунный ответ.

