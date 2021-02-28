Милош Земан попросил Владимира Путина о поставках «Спутника V»

Как сообщил лидер пиратской партии Чехии Иван Бартош, в середине февраля Земан высказался за «венгерский путь» вакцинации: Венгрия, а также Сербия, начали закупать российский препарат, не дожидаясь сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств, ограничившись национальной регистрацией.

На днях президент России Владимир Путин пообщался по телефону с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем. В ходе беседы Путин и Курц подробно обсуждены вопросы борьбы с коронавирусом, в том числе возможности поставок в Австрию российской вакцины «Спутник V» и налаживания её совместного производства.

