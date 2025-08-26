Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ
Конфискация активов России, к чему призывают некоторые страны, чревата системными последствиями. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он указал, что в случае конфискации российских активов другие страны, из-за вполне естественных опасений, могут вывести из Европы свои.
Бельгийский премьер назвал замороженные активы Центробанка РФ «юридически неприкосновенными» и призвал «пока их не трогать».
«Когда будут идти переговоры о мирном соглашении, тогда можно будет всё обсуждать. Но до этого момента, по моему мнению, следует сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня», - заключил Де Вевер.
Ранее лидеры стран Евросоюза призвали использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Бурановских бабушек» до Ay Yola: Как фолк-музыка стала культурным трендом
- В России рассказали об изменениях в продаже БАДов
- Россиян предупредили, что к зиме могут подорожать билеты на поезда
- Россиянам назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета осенью
- Альянс фармацевтов оценил уровень лекарственного суверенитета России
- «Преимуществ нет»: Бизнес не побежит в мессенджер Max после рекомендаций Минцифры
- Булыкин поспорил с главой Минспорта о книгах для футболистов
- Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ
- «Никакой синтетики!»: Онищенко заступился за школьную форму
- Онищенко объяснил, почему штамм «Стратус» не опасен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru