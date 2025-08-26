Премьер Бельгии призвал «пока не трогать» активы РФ

Конфискация активов России, к чему призывают некоторые страны, чревата системными последствиями. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он указал, что в случае конфискации российских активов другие страны, из-за вполне естественных опасений, могут вывести из Европы свои.

Бельгийский премьер назвал замороженные активы Центробанка РФ «юридически неприкосновенными» и призвал «пока их не трогать».

«Когда будут идти переговоры о мирном соглашении, тогда можно будет всё обсуждать. Но до этого момента, по моему мнению, следует сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня», - заключил Де Вевер.

Ранее лидеры стран Евросоюза призвали использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
